Espacio Público

El ‘Estudio Efecto Isla de Calor’ de Benidorm orientará las actuaciones de planificación urbana sostenible y confort climático del municipio

Este estudio servirá como instrumento técnico de planificación y apoyo a la gestión municipal en materia de lucha contra el cambio climático

Onda Cero Marina Baixa

Madrid |

El objetivo es determinar cuáles son las zonas problemáticas y sensibles del municipio y los lugares donde hacen falta zonas de sombra y renaturalización.

Benidorm aprobó inicialmente en sesión plenaria esta semana este documento elaborado por la Universitat de València y que se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino ‘Benidorm Visión 360’, financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia-Fondos Next Generation EU. Una vez aprobado, el documento se someterá a un período de información pública y participación ciudadana de un mes. Tras ese plazo, y analizadas las posibles alegaciones o aportaciones, se elevará a aprobación definitiva.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer