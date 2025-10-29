El ‘Estudio Efecto Isla de Calor’ de Benidorm orientará las actuaciones de planificación urbana sostenible y confort climático del municipio

El objetivo es determinar cuáles son las zonas problemáticas y sensibles del municipio y los lugares donde hacen falta zonas de sombra y renaturalización.

Benidorm aprobó inicialmente en sesión plenaria esta semana este documento elaborado por la Universitat de València y que se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino ‘Benidorm Visión 360’, financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia-Fondos Next Generation EU. Una vez aprobado, el documento se someterá a un período de información pública y participación ciudadana de un mes. Tras ese plazo, y analizadas las posibles alegaciones o aportaciones, se elevará a aprobación definitiva.