Esta tarde a las cuatro concentración de apoyo a las camareras de piso en Benidorm

La manifestación tendrá lugar frente al Hotel en el que trabajan las afectadas, el Pelícanos-Ocas, ubicado en la Calle Gerona

Tendrá lugar esta manifestación a las 16 horas en la puerta del hotel ubicado en la Calle Gerona, para reivindicar la situación de las camareras de piso que sigue marcada por la sobrecarga de trabajo, ritmos imposibles y que se ve intensificado por este intenso verano en el que cuando damos los datos de incremento en las cifras de llegada de turistas, el alojamiento hotelero es clave y eso repercute, obviamente en el trabajo de las camareras de piso.

Lorena Barco, es una de las trabajadoras y afectadas por esta situación

Esta tarde a las 4 es esta manifestación que contará con el respaldo de sindicatos y otros grupos de camareras de piso que apoyan a sus compañeras de este hotel en sus reivindicaciones.

