Esta mañana ha comenzado en Villajoyosa la Escola de Nadal

Este año el campus navideño se imparte en el colegio publico Gasparot y se va a imparte los días 23, 24, 26, 29 y 30 de diciembre y los días 2 y 5 de enero. Además, este año es una escuela inclusiva. Escuchamos a Marisa Mingot, concejala de Educación de Villajoyosa

El alumnado lleva a cabo diversas actividades lúdicas y didácticas que fomentan la creatividad y la imaginación y promueven la convivencia y la diversidad durante los días de vacaciones. Además, están dirigidas por profesionales preparados también para atender las necesidades adaptativas del alumnado que lo requiera.