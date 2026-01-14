La Escuela Taller que forma en albañilería a jóvenes en l’Alfàs del Pi entra en su fase final

Tras casi un año de formación y empleo para jóvenes menores de 30 años, el programa, que concluirá en el mes de febrero, se desarrolla en los huertos de ocio de l’Albir, donde el alumnado ha estado trabajando durante más de diez meses en tareas de mejora y acondicionamiento de este espacio municipal. Este es un programa mixto de formación y empleo en el área de la albañilería. Escuchamos a Luis Miguel Morant, concejal de Huertos Urbanos

En esta edición participan diez jóvenes, cinco mujeres y cinco hombres, que durante 12 meses combinan formación y trabajo efectivo. El proyecto cuenta con una subvención de 241.881 euros, concedida por LABORA, el Servicio Valenciano de Empleo y Formación, y está cofinanciado con fondos europeos.

Tanto el primer edil, Vicente Arques como el concejal han visitado los huertos de ocio de l’Albir para conocer de primera mano el trabajo realizado por el alumnado de la Escuela Taller cuya formación se articula en torno a dos certificados profesionales —Operaciones auxiliares de acabados rígidos y urbanización (nivel 1) y Pavimentos y albañilería de urbanización (nivel 2).