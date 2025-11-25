Las embarcaciones pesqueras de Villajoyosa y Altea podrán salir 13 días más a faenar tras la rectificación del ministerio de agricultura y pesca de españa

Las cofradías de Altea y Villajoyosa, dos de los municipios pesqueros más importantes de la Marina Baixa, recibieron ayer la confirmación de que sus barcos podrán seguir saliendo a faenar durante la campaña navideña. La decisión llega después de semanas de tensión en el sector por el drástico recorte impuesto inicialmente por la Comisión Europea, que dejaba el esfuerzo pesquero en apenas 27 días para 2025. El Gobierno español anunció ayer la suman de 13 días extra que permitirán garantizar actividad hasta final de año.

El patrón mayor de Altea, Antonio Ferrer, denuncia que, pese a haber cumplido con las exigencias de aumentar la selectividad de las artes, “no es suficiente” y califica los días extra como “una propina”. También advierte del desgaste emocional del sector, la competencia desleal con flotas del norte de África y las consecuencias laborales para los marineros si la administración sigue restringiendo jornadas.

Por su parte, el patrón mayor de Villajoyosa reconoce la importancia de los días extra, pero lamenta que la incertidumbre se haya prolongado innecesariamente. Cuestiona que se responsabilizara a Bruselas durante semanas cuando, finalmente, la decisión la ha adoptado España. Aun así, califica la resolución como “positiva” porque permitirá que ninguna embarcación quede amarrada en diciembre.

El sector advierte también de que, de no haberse aprobado esta ampliación, la cesta de la compra navideña habría sufrido un incremento notable en pescado y mariscos Ambos patrones aseguran que el malestar seguirá abierto hasta descubrir los próximos días 11,12 y 13 de diciembre lo que se podrá pescar en 2026.