Los embalses de la Marina Baixa mantienen niveles muy bajos a mediados de noviembre

Según los últimos datos de la Confederación Hidrográfica del Júcar, el embalse de Amadorio cuenta con 2 hectómetros cúbicos almacenados, lo que supone apenas el 12,5 % de su capacidad total, que es de 16 hectómetros. Se mantiene sin variación respecto a la semana pasada y en cifras idénticas a las del mismo periodo del año pasado, aunque muy por debajo de la media de los últimos diez años, que se situaba en torno al 28 %.

Por su parte, el embalse de Guadalest registra 3 hectómetros cúbicos, lo que equivale al 23 % de su capacidad total, que alcanza los 13 hectómetros cúbicos. También permanece estable respecto a la semana anterior. En comparación con 2024, el nivel ha mejorado ligeramente, pero sigue lejos de la media de la última década, que rondaba el 42 %.