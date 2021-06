El edil de Compromís La Vila, Josep Castiñeira niega que peligre el Pacto de la Barbera

La polémica surgía en el pleno cuando Josep Castiñeira, de Compromís, no secundaba la urgencia de la moción presentada por el PP sobre los indultos a los políticos catalanes independentistas. El portavoz de Gent per la Vila y socio del anterior en el gobierno del tripartito vilero, Pedro Alemany, se mostró muy contrariado por esa negativa y se produjo cierta tensión entre ambos ediles del gobierno acabando por decir, Castiñeira, que su formación política ya no se sentía obligada a secundar mociones de sus socios que no estuvieran incluidas en el Pacto de la Barbera. Por su parte, Gent per la Vila reaccionaba la pasada semana emitiendo un comunicado en el que se atacaba a determinado “sujeto” al que acusaba, textualmente, entre otras cosas, de no permitir la libertad de voto.

Toda esta polémica ha ido creciendo en las redes sociales y, quizás para suavizar el nivel de crispación, Castiñeira ha asegurado hoy a Onda Cero que "no hay fisuras en el tripartito, al menos por la parte que se refiere a Compromís", aunque insiste en que, "a partir de ahora", no se ven obligados "a secundar mociones de sus socios con las que no se sientan representados o que no estén reflejados negro sobre blanco en el Pacto de la Barbera". "Nosotros entendíamos el pacto de otra manera, más allá de los 60 puntos que firmamos los tres grupos" -explica Castiñeira-, pero "parece que otros grupos no lo entienden así".

Desde esta posición se insiste, pues, en reafirmarse en lo que ya en su momento aseguró Castiñeira en el pleno, a pesar de lo cual, desde Compromís se insiste, sin embargo, en que el Pacto sigue gozando de buena salud.

Por cierto, este mismo fin de semana, Josep Castiñeira era nombrado Conseller Nacional de su formación política. Ingresa, así, en el máximo órgano rector de su partido sumando un representante más de la comarca en ese Consell. El nombramiento le ha llegado en el Consell que ha tenido lugar este fin de semana y que ha dado un giro al partido, con el cambio de líder, que de ahora en adelante será Àgueda Micó, que lideraba la candidatura, Poble Futur, y que fue secundada por el 63% de los compromisarios.