Dispositivo de seguridad y tráfico para la Benidorm Half este sábado por la tarde

La 21K y la 10K tendrán la salida en la Avenida Comunidad Valenciana (esquina con la calle Bélgica) en dirección a Poniente por Alfonso Puchades y la meta, en la Plaza de Sus Majestades los Reyes de España, bajo el Ayuntamiento. Francis Muñoz, concejal de Movilidad explica los diversos cortes en las calles afectadas con motivo de esta carrera. Posteriormente, las calles se irán reabriendo conforme avance el ‘pelotón’ de la prueba.

Además, por lo que respecta al personal que estará trabajando para garantizar la seguridad y buen funcionamiento de la Benidorm Half, habrá un dispositivo que alcanza los 89 efectivos policiales, una UVI móvil, seis ambulancias, un hospital de campaña, doce médicos, diez sanitarios y 35 miembros de Cruz Roja.

También habrá un gran equipo de voluntarios tanto en los avituallamientos como en distintos tramos del recorrido, en el que participan el Grupo Scout Horizontes, el Club Voleibol Playas de Benidorm, el Club Natación Neptuno, el Club Balonmano Benidorm, el Club Baloncesto Benidorm y el Club de Natación Artística PS Water. Por último, el Club Atletismo Benidorm y la Unión Ciclista Benidorm también tendrán una participación destacada.