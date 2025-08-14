Dispositivo especial de vigilancia con drones de la Policía Local de la Vila en las partidas rurales ante el riesgo de incendio

Los agentes vigilarán a diario los próximos días las áreas de campo y montaña para detectar cualquier incidencia. Escuchamos al concejal de Seguridad Ciudadana, Jaime Santamaría

El dispositivo especial de vigilancia que se mantendrá durante los próximos días Y cuenta también con las motocicletas de montaña de la Policía Local para completar las labores de prevención.

La Policía Local de Villajoyosa ha puesto en marcha un dispositivo especial preventivo de vigilancia en las partidas rurales donde, además, se usarán los drones para detectar cualquier conato de incendio o incidencia ante la alerta por el riesgo de incendios forestales.

Esta tecnología permite sobrevolar las zonas rurales y poder controlar desde el aire prácticamente cualquier espacio. De esta manera, se puede detectar si hay humo o un conato de incendio para avisar de una forma ágil al resto de agentes del lugar donde se ubica dicha incidencia.