La Diputación destina 1,8 millones de euros en la Marina Baixa a través del Plan +Cerca

La Diputación de Alicante inyectará 1,8 millones de euros en 17 de municipios de la Marina Baixa a través del Plan +Cerca, una aportación que beneficiará a una población superior a los 200.000 habitantes.

Este plan, que la institución ha elevado económicamente hasta superar los 15 millones de euros, introduce un nuevo criterio de distribución con el que se refuerzan las ayudas a las poblaciones de la provincia de menos de 1.000 habitantes, que acaparan la mitad de la cuantía. La modificación de las bases ha propiciado, asimismo, ampliar hasta finales de agosto el plazo para presentar sus solicitudes.

Gracias a este programa inversor, municipios como Benifato, con 144 vecinos, recibirá una media de 635,56 euros por habitante, mientras que otros como Beniardà, con 235, o El Castell de Guadalest, con 282, tendrán una aportación media que ronda los 420euros por habitante.