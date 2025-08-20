AYUDAS

La Diputación destina 1,8 millones de euros en la Marina Baixa a través del Plan +Cerca

17 municipios y más de 200.000 habitantes de la comarca se beneficiaran se estas ayudas

Onda Cero Marina Baixa

Marina Baixa |

La Diputación de Alicante inyectará 1,8 millones de euros en 17 de municipios de la Marina Baixa a través del Plan +Cerca, una aportación que beneficiará a una población superior a los 200.000 habitantes.

Este plan, que la institución ha elevado económicamente hasta superar los 15 millones de euros, introduce un nuevo criterio de distribución con el que se refuerzan las ayudas a las poblaciones de la provincia de menos de 1.000 habitantes, que acaparan la mitad de la cuantía. La modificación de las bases ha propiciado, asimismo, ampliar hasta finales de agosto el plazo para presentar sus solicitudes.

Gracias a este programa inversor, municipios como Benifato, con 144 vecinos, recibirá una media de 635,56 euros por habitante, mientras que otros como Beniardà, con 235, o El Castell de Guadalest, con 282, tendrán una aportación media que ronda los 420euros por habitante.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer