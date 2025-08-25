Detenido un varón con casi un kilo y medio de cocaína tras ser interceptado en un control policial rutinario

El arrestado fue sorprendido en un control policial conduciendo mientras realizaba una videollamada. Tras ser requerido por los agentes hizo caso omiso y siguió conduciendo hasta que consiguieron interceptarlo

Al arrestado se le imputa un presunto delito de tráfico de drogas. Según se pudo comprobar, había venido desde Madrid y estaba residiendo en la localidad de Villajoyosa. Fue trasladado a dependencias policiales y puesto a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Benidorm.

La Policía Nacional y la Policía Local de Benidorm han detenido a un varón de 51 años por la presunta comisión de un delito de tráfico de drogas. El arresto se produjo durante un control rutinario realizado por una patrulla de la Brigada de Seguridad Ciudadana, al observar una conducción anómala mientras el conductor realizaba una videollamada.

Durante un patrullaje en horario de madrugada, los agentes observaron un vehículo cuyo conductor estaba utilizando el móvil en modo videollamada mientras circulaba. La patrulla de la Policía Nacional le dio el alto pero éste hizo caso omiso y siguió conduciendo hasta que una patrulla de la Policía Local de Benidorm interceptó al vehículo. Una vez detenido el vehículo, el conductor se mostró visiblemente nervioso, con sudoración y voz temblorosa.

Tras identificar al conductor, los agentes procedieron a realizar un cacheo superficial de seguridad, así como al registro del vehículo. En el interior encontraron un recipiente que contenía una sustancia sospechosa. Tras realizar una prueba química preliminar, esta arrojó resultado positivo en cocaína, con un peso total de 1.470 gamos.

Posteriormente, se solicitó la colaboración de otra patrulla de la Policía Local de Benidorm, que acudió con dos perros especializados en la detección de drogas. La intervención sirvió para descartar la existencia de más sustancias ocultas en el interior del vehículo.

El detenido también fue sancionado por los agentes de Policía Local por circular manipulando el teléfono móvil y por carecer de carnet de conducir.