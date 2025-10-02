sucesos

Desmantelada una plantación con 400 plantas de marihuana en un chalet de Villajoyosa

La Guardia Civil ha detenido a un joven de 28 años acusado de cultivar y custodiar una plantación de marihuana en una vivienda de Villajoyosa. La operación arrancó tras detectarse un enganche ilegal de agua que provocaba cortes de suministro en la zona

La investigación se inició en agosto de 2025, cuando vecinos denunciaron en el Puesto de la Guardia Civil de Villajoyosa continuos cortes de agua. Al inspeccionar la vivienda señalada, los agentes descubrieron un enganche ilegal y un intenso olor a marihuana que salía del chalet.

Tras semanas de vigilancia, se confirmó la existencia de una plantación en avanzado estado de floración, con más de 400 plantas. El responsable, un hombre de 28 años, ha sido arrestado. Pero la investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones relacionadas con la operación.

