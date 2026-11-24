El Departamento de Salud Marina Baixa, dependiente de la Conselleria de Sanidad, ha programado 18 jornadas extraordinarias de vacunación contra la gripe y la COVID-19 entre hoy, 23 de noviembre, y el 16 de diciembre en nueve municipios de la comarca, para las que contará con personal sanitario adicional. Esta medida permitirá ampliar los puntos de vacunación y facilitar el acceso de la población a las vacunas.

La campaña de vacunación está registrando una buena respuesta en los centros de salud del Departamento. Estas jornadas extraordinarias se organizan ante el habitual incremento de las infecciones respiratorias durante los meses de invierno y con el objetivo de facilitar que más personas puedan vacunarse.

Los equipos sanitarios se desplazarán a mercadillos, plazas, consultorios y otros espacios habilitados para acercar la vacunación a la ciudadanía. Las personas interesadas podrán acudir sin necesidad de cita previa, presentando únicamente

su tarjeta SIP.

Las próximas jornadas de vacunación se desarrollarán entre este 23 de noviembre y el 16 de diciembre en l'Alfàs del Pi, Altea, Benidorm, Callosa d'en Sarrià, Finestrat, La Nucía, Polop, Relleu y Villajoyosa.

Los puntos de vacunación estarán ubicados en centros de salud, consultorios, mercadillos, plazas y otros espacios públicos. Los horarios variarán según la localidad, con jornadas de mañana y, en determinados casos, también de tarde.

Estas jornadas extraordinarias complementan la vacunación que se realiza habitualmente en los centros de salud y permiten ampliar las oportunidades de acceso a las vacunas en los diferentes municipios del Departamento.

Además, la vacunación contra la gripe y la COVID-19 continúa disponible en todos los centros de salud del Departamento de Salud Marina Baixa. La ciudadanía puede dirigirse o llamar a su centro de salud habitual para informarse sobre los horarios de vacunación y las condiciones de acceso