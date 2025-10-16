Debate en Villajoyosa por la aprobación del préstamo de 23 millones para nuevas inversiones

Villajoyosa celebra hoy su pleno mensual marcado por la aprobación de un préstamo de 23 millones de euros para financiar nuevas inversiones. La propuesta ha salido adelante con los votos del equipo de gobierno y Gent per La Vila, mientras que PSOE, Compromís y VOX han votado en contra. Desde el Partido Socialista consideran que este préstamo comprometerá el futuro económico del municipio, ya que según el PSOE implica un interés del 4,3% durante 28 años, lo que podría elevar el coste total por encima de 41 millones de euros.

Por su parte, el concejal de Hacienda, Paco Pérez, defiende la operación y aclara que el préstamo tendrá dos años de carencia, tiempo en el que solo se pagarán intereses de la cantidad utilizada mientras arrancan las obras previstas. Además, señala que el 4,3% es el tipo máximo, y que el interés final será más bajo tras la licitación bancaria.

Otro de los temas tratados durante el pleno ha sido la ausencia de bonos consumo este año. El PSOE, Compromís y VOX coincidieron en que esta medida resultaba beneficiosa para el comercio local. El gobierno, sin embargo, ha respondido que los bonos consumo fueron implementados tras la pandemia y guerra de Ucrania como apoyo directo a los comercios, y que actualmente se debe buscar otra estrategia que incentive la afluencia de clientes. Finalmente, esta propuesta en la orden del día no fue aprobada.

También se ha abordado la propuesta de instalar fuentes de agua potable en el litoral. Este punto ha sido aprobado por unanimidad, aunque se ha acordado que la iniciativa requiere un estudio más detallado, ya que no solo implica la colocación de las fuentes, sino también su mantenimiento y una correcta ubicación que no perjudique a los comercios que venden bebidas.