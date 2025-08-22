Servicios Sociales

Cruz Roja presenta en l’Alfàs el servicio gratuito de teleasistencia ‘Voces en Red’ para mayores de 65 años

Esta iniciativa combina el voluntariado y el uso de asistentes de voz a través de la tecnología

El objetivo es paliar la soledad no deseada de las personas mayores de 65 años, acercando a las personas mayores a sus entornos sociales más próximos, como familiares y amistades, favoreciendo su integración y participación activa en la sociedad. A través del departamento de Bienestar Social alfasino se deriva a los mayores que cumplen los requisitos para que puedan disfrutar de este programa.

Escuchamos a Marisa Cortés, concejala de Sanidad y Servicios Sociales de Alfaz del Pi

Esta innovación combina el voluntariado y el uso de asistentes de voz, y permiten realizar videollamadas con familiares y amigos, lo que ayuda a crear conexiones significativas a pesar de la distancia, además de opciones de ocio con juegos, o música. No es una alerta de socorro, sino una red de integración para mayores.

