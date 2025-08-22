Cruz Roja presenta en l’Alfàs el servicio gratuito de teleasistencia ‘Voces en Red’ para mayores de 65 años

El objetivo es paliar la soledad no deseada de las personas mayores de 65 años, acercando a las personas mayores a sus entornos sociales más próximos, como familiares y amistades, favoreciendo su integración y participación activa en la sociedad. A través del departamento de Bienestar Social alfasino se deriva a los mayores que cumplen los requisitos para que puedan disfrutar de este programa.

Escuchamos a Marisa Cortés, concejala de Sanidad y Servicios Sociales de Alfaz del Pi

Esta innovación combina el voluntariado y el uso de asistentes de voz, y permiten realizar videollamadas con familiares y amigos, lo que ayuda a crear conexiones significativas a pesar de la distancia, además de opciones de ocio con juegos, o música. No es una alerta de socorro, sino una red de integración para mayores.