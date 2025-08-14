Cruce de declaraciones sobre la dimisión del Jefe de Protección Civil de la Vila

Esta semana conocíamos la noticia de la dimisión del Jefe de Protección Civil en Villajoyosa junto con 22 voluntarios por diferencias con los nuevos mandos de la Policía Local pone en una difícil situación a la agrupación. Desde el PSOE de la Vila han mostrado su total apoyo a los voluntarios de Protección Civil Villajoyosa que ha venido realizando de forma desinteresada una labor muy necesaria y eficaz en cualquier situación que se les haya requerido. Escuchamos al concejal socialista Kiko Carreres

Desde Protección Civil de la Vila no han querido hacer declaraciones. Mientras desde el ayuntamiento de la Vila señalan que solo tiene conocimiento oficial de la dimisión del jefe de Protección Civil, que fue entregada en mano al concejal de Seguridad Ciudadana, Jaime Santamaría, el pasado martes por la tarde, y el interesado iba a registrarla en esta administración y que en los argumentos esgrimidos en dicha renuncia no recogen ningún hecho concreto que haya motivado su dimisión al frente de la Protección Civil. La razón oficial esgrimida es “por motivos personales”, aunque no consta en el registro municipal ninguna otra dimisión o renuncia de personas relacionadas con este cuerpo formado por voluntarios y desde el consistorio respetan la decisión tomada por el jefe de Protección Civil y agradece el trabajo realizado en este tiempo.

Y por su parte desde el Sindicato SPPLB Y FESEP ante las acusaciones contra un Inspector y Oficial de la Policía Local de Villajoyosa, quieren mostrar su reconocimiento consideración y máximo respeto a la agrupación de voluntarios de Protección civil de La Vila. Así mismo, valorar y reconocer la gran labor que realizan de un modo altruista y responsable que es fundamental para la seguridad y bienestar de todos los ciudadanos. Pero también quieren mostrar su máximo reconocimiento y consideración a los mandos de la Policía Local de la Vila. Escuchamos a Paco Ángel González, vicepresidente nacional del SPPLB

También ha explica el sindicato que los mandos aludidos han ejercido las acciones judiciales pertinentes en los Juzgados de la Vila, como acto previo a la interposición de una querella por calumnias e injurias contra los responsables del voluntariado de Protección Civil de Villajoyosa.