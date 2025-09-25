Tráfico

Cortes de calles por las Fiestas de Altea

El municipio inicia las Fiestas del Stmo. Cristo del Sagrario y Sant Blai yha comenzado el montaje de la grada festera en la Plaça Dels Esports y durante los próximos días están previstos una serie de cortes de calles por desfiles y otros actos festeros

Onda Cero Marina Baixa

Altea |

Por ejemplo el Parking Basseta-Centre, quedará cerrado al tráfico para ubicar la zona conciertos desde este noche a las 22 hrs hasta el dia 1 de octubre. Se habilita zona de parking en Av. Juan Alvado y parking de fiestas en Cami de l’Algar. En la Avenida Jaime I está prohibido estacionar hasta el martes 30 de septiembre y queda restringida al tráfico, siendo accesible para tareas de carga y descarga, quedando cerrada al tráfico durante los diferentes actos como la Murta, el Pregón, las entradas Cristiana y Mora y durante la celebración de Pasacalles. Escuchamos a Vicent Soler Jefe de la Policia Local d'Altea.

También habrá cambios de sentido en calles como la Calle Convenio o prohiciones de aparcar en calle marina Baixa o Avda Nucia, entre Plaza La Cruz y Av. Valencia estará prohibido estacionar desde mañana a las 14 hrs hasta el martes.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer