Cortes de calles por las Fiestas de Altea

Por ejemplo el Parking Basseta-Centre, quedará cerrado al tráfico para ubicar la zona conciertos desde este noche a las 22 hrs hasta el dia 1 de octubre. Se habilita zona de parking en Av. Juan Alvado y parking de fiestas en Cami de l’Algar. En la Avenida Jaime I está prohibido estacionar hasta el martes 30 de septiembre y queda restringida al tráfico, siendo accesible para tareas de carga y descarga, quedando cerrada al tráfico durante los diferentes actos como la Murta, el Pregón, las entradas Cristiana y Mora y durante la celebración de Pasacalles. Escuchamos a Vicent Soler Jefe de la Policia Local d'Altea.

También habrá cambios de sentido en calles como la Calle Convenio o prohiciones de aparcar en calle marina Baixa o Avda Nucia, entre Plaza La Cruz y Av. Valencia estará prohibido estacionar desde mañana a las 14 hrs hasta el martes.