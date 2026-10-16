Cortes de calles el domingo por la prueba ciclista “Gran Fondo de La Nucía”

La concejalía de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de La Nucía informa a la ciudadanía sobre los cortes de calles en el municipio en diferentes franjas horarias de la mañana el próximo domingo 18 de octubre, con motivo de prueba ciclista “III Gran Fondo de La Nucía- UCI Gran Fondo World Series” con salida y meta en el Estadi Olímpic. Habrá varios cortes de tráfico en diferentes franjas horarias. Por ello se recomienda a todas las personas que tengan que desplazarse en coche el domingo por cualquier motivo que tengan en cuenta estas indicaciones.

El acceso a la Ciudad Deportiva tendrá cortes puntuales, siguiendo las indicaciones de la Policía Local y personal de la organización. El corte de tráfico por la salida de la prueba se efectuará a las 8,15 horas y afectará a los viales que desembocan en la Rotonda 1 (acceso a Ciutat Esportiva). El pelotón saldrá y se dirigirá hacia Finestrat por la carretera Benidorm-La Nucía CV-70.

Salida

La salida de la prueba ciclista desde el Estadi Olímpic a las 8,30 horas conllevará el primer corte de tráfico, un cuarto de hora antes y afectará a la Rotonda nº1 y a la carretera Benidorm- La Nucía (CV-70) dirección Benidorm. Al ir el pelotón ciclista agrupado se restablecerá el tráfico enseguida. Este corte de calles no afectará al casco urbano al salir la prueba ciclista (Gran Fondo de La Nucía) en dirección a Benidorm.

Segundo corte

El segundo corte de calles y avenidas en La Nucía será sobre 12,40 a 13,45 horas aproximadamente y afectará a la avenida Gabriel Miró (Carretera Polop- La Nucía), avenida Carretera y avenida Marina Baixa hasta el vial de acceso al Cementerio, por donde los participantes harán su llegada a la avenida del Estadi Olímpic. Los cortes se efectuarán en las avenidas anteriormente mencionados, así como en los viales adyacentes.

Recomendaciones: ir por Altea

Desde el Ayuntamiento de La Nucía se recomienda a todas las personas que residen en el Casco Urbano utilizar la carretera La Nucía-Altea, ya que la conexión hacia este municipio estará abierta durante toda la mañana del domingo, excepto en avinguda Carretera en el segundo corte. Desde la CV-760 en dirección a Altea ya se podrá realizar desplazamientos a Benidorm, l’Alfàs del Pi u otras poblaciones.