Cortes de calles y aumento de dispositivos de seguridad este fin de semana con motivo de las fiestas de Finestrat y del Albir

En Finestrat el parking municipal permanecerá abierto de manera ininterrumpida y con carácter gratuito desde hasta el lunes 25, aunque estará prohibido estacionar en las plazas reservadas y de abonados.

Y en materia de tráfico, la circulación en el interior del casco histórico está restringida desde ayer hasta la finalización de la limpieza en la jornada del lunes 25. Además, mañana sábado los accesos al Parc Alcalde Miguel Llorca permanecerán cerrados por motivos de seguridad para instalar la “mascletà”. Esta prohibición no afecta a los residentes en la zona y sus vehículos que sí tendrán acceso hasta cada propiedad, mostrando el documento que acredite su residencia.

En materia de seguridad habrá un refuerzo especial de la Policía Local triplicando los turnos para la cobertura de los actos, especialmente en la tarde-noche del de hoy viernes y de mañana sábado, cuando se celebran los actos pirotécnicos y se espera mayor afluencia de público.

Y desde esta tarde hasta el 24 de agosto con motivo de las fiestas del Albir en el Parque de los Eucaliptos, el ayuntamiento ha habilitado en el recinto festero un Punto Violeta y Arco Iris para fomentar la igualdad y el respeto, y puesto en marcha un servicio nocturno gratuito de autobús esta noche , con horarios de salida a las 01:30, 2:30 y 3:30 horas en el Parque de los Eucaliptos, Tossalet, Casa de Cultura, Parque Escandinavia y Rotonda de San Rafael, y mañana sábado 23 el horario del bus se ampliará hasta las 4:30 horas.