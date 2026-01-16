La Copa del Mundo de Ciclocross llega a Benidorm este domingo con cortes de calles e incremento de las dotaciones policiales

Una nueva edición de la Copa del Mundo de Ciclocross que va a reunir a los mejores deportistas de la especialidad por los senderos del parque de El Moralet y que se adentrará también en el Parque de Foietes.

Este año la prueba presenta algunas novedades para hacer más atractiva la carrera. Entre ellas destaca el cambio de la salida y la meta, que se traslada a la avenida 9 d’Octubre. Será una llegada en cuesta para aumentar la dificultad, como han solicitado los participantes.

En materia de seguridad, tráfico y movilidad se ponen en marcha una serie de protocolos, como por ejemplo un refuerzo de 37 policías para los dos días del campeonato –sábado y domingo-. Asimismo, se cortará el acceso a las calles Capitán Cortés y en la confluencia de la avenida de Foietes con Ricardo Bayona, si bien los residentes no tendrán restricciones, para poder llegar hasta sus garajes y toda la zona irá recuperando la normalidad ya a partir del domingo por la tarde. Escuchamos a Francis Muñoz, concejal de Movilidad

La apertura de puertas tendrá lugar el sábado a las diez de la mañana para presenciar los entrenamientos de los ciclistas participantes, mientras que el domingo la apertura será a las nueve de la mañana.

Para quienes acudan con su vehículo, el consistorio recuerda que hay varios aparcamientos públicos y disuasorios desde los que se puede llegar caminando hasta el recinto donde se celebrará la Copa del Mundo. Así, los parkings públicos más cercanos son el de L’Aigüera, calle Ruzafa y Tomás Ortuño, mientras que también estarán disponibles los disuasorios en la Estación de Autobuses (exclusivo para autocaravanas), la calle Cuba, el Salt del Aigüa y el polígono industrial.