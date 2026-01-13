Continúan los trabajos de asfaltado en la avenida Marina Baixa de Villajoyosa

Las obras comenzaron ayer en la avenida del Varadero y la calle Pelayo. Estas vías se unen a las ya asfaltadas, entre ellas, carree Pati Fosc, el Bulevar del Torres, el barrio del Asicop, la avenida Benidorm, así como las calles Triana y Barberes. Además de caminos rurales, como la Vereda de les Robelles.

Desde el Ayuntamiento se pide a los vecinos máxima precaución y que presten atención a la señalización temporal, ya que pueden producirse cortes puntuales de tráfico y cambios en la circulación.