Continúa la toma de datos en Benidorm para conocer el impacto del denominado efecto isla de calor en el municipio

Una veintena de sensores térmicos se han instalado en diferentes puntos de Benidorm y la Universidad de Valencia será la que se realice un informe final. Estos trabajos se enmarcan en el Plan de Acción contra el Cambio Climático de Benidorm. Escuchamos al concejal de Espacio Público de Benidorm, Francis Muñoz

Con este estudio se podrán tomar decisiones para definir prioridades y aplicar soluciones en las diferentes zonas de la ciudad para que los espacios sean más agradables para las personas en cuanto a la temperatura se refiere y para lograrlo es necesario contar con la mayor cantidad de datos que faciliten el diseño de las actuaciones a acometer y las zonas en las que se ejecutarán.

Escuchamos a Francis Muñoz

Este estudio se financia con los fondos del Plan de Sostenibilidad Turística de 2022 y las actuaciones que recomiende el informe, que se enviará al Ayuntamiento, también se sufragarán con cargo a dicho plan