El Constitucional cierra la vía del amparo al Ayuntamiento de Benidorm por Serra Gelada

El Tribunal Constitucional ha inadmitido el recurso de amparo presentado por el Ayuntamiento de Benidorm para frenar el pago de la indemnización por los terrenos de Serra Gelada, al considerar que no tiene relevancia constitucional suficiente.

El conflicto se remonta a la declaración de Serra Gelada como Parque Natural, una decisión que impidió urbanizar unos terrenos que antes eran edificables. Los propietarios reclamaron una compensación y los tribunales acabaron reconociendo una indemnización de 238 millones de euros, que con intereses podría llegar a los 350 millones.

Desde el Ayuntamiento confirman que ya han recibido la notificación y que los servicios jurídicos estudian ahora los próximos pasos.