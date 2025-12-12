El Consorcio de Aguas de la Marina Baixa aprueba su presupuesto para 2026

Las inversiones en infraestructuras en el próximo año se destinarán fundamentalmente a instalaciones de autoconsumo

La Junta General del Consorcio de Aguas de la Marina Baixa ha aprobado por unanimidad el presupuesto de la entidad para el ejercicio de 2026. Esa cantidad supone un aumento del 3,66% respecto al presupuesto de 2025.

El incremento responde a las nuevas inversiones y a que ya no hay que hacer frente al plan de cancelación de la deuda. En la sesión de hoy también se ha aprobado la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por suministro de caudales de agua a los municipios consorciados, autorizar al presidente de la entidad solicitar a la CHJ un trasvase de hasta 6 Hm3 en 2026, así como el convenio de colaboración para la explotación de la conducción Rabasa-Fenollar-Amadorio entre el Consorcio y Acuamed.