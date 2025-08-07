El Consorci Mare junto a La Nucía y Alfaz estudian mejorar el servicio de ecomóviles

Desde el Consorci se continua con las visitas a los distintos municipios para conocer de primera mano cómo están funcionando los ecomóviles. En el caso de La Nucía el ecomóvil del Consorci Mare visita los lunes y miércoles el municipio y se ubica en el parking del cementerio municipal, con horario de 10h a 18h. Jessica Gommans, concejala de Reciclaje de La Nucía

Ecoparque móvil La Nucía | Onda Cero Marina Baixa

Además, el Ecoparque permanente de La Nucía sigue abierto de lunes a sábado, en la calle Guadalest, un servicio también gratuito para los nucieros y nucieras.

Ecoparque móvil Alfaz del Pi | Onda Cero Marina Baixa

Y en L´Alfàs del Pi, tras la reunión y visita junto al primer edil, Vicente Arques, se estudia una modificación del calendario en el municipio. Escuchamos a José Ramón González de Zarate, presidente del Consorci Mare