Reciclaje

El Consorci Mare junto a La Nucía y Alfaz estudian mejorar el servicio de ecomóviles

El objetivo es buscar mejores ubicaciones para aumentar los usuarios y dar así un mejor servicio a los ciudadanos

Onda Cero Marina Baixa

La Nucía |

Ecoparque movil Cosorci Mare
Ecoparque movil Cosorci Mare | Onda Cero

Desde el Consorci se continua con las visitas a los distintos municipios para conocer de primera mano cómo están funcionando los ecomóviles. En el caso de La Nucía el ecomóvil del Consorci Mare visita los lunes y miércoles el municipio y se ubica en el parking del cementerio municipal, con horario de 10h a 18h. Jessica Gommans, concejala de Reciclaje de La Nucía

Ecoparque móvil La Nucía
Ecoparque móvil La Nucía | Onda Cero Marina Baixa

Además, el Ecoparque permanente de La Nucía sigue abierto de lunes a sábado, en la calle Guadalest, un servicio también gratuito para los nucieros y nucieras.

Ecoparque móvil Alfaz del Pi
Ecoparque móvil Alfaz del Pi | Onda Cero Marina Baixa

Y en L´Alfàs del Pi, tras la reunión y visita junto al primer edil, Vicente Arques, se estudia una modificación del calendario en el municipio. Escuchamos a José Ramón González de Zarate, presidente del Consorci Mare

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer