escena urbana

El Consorci Mare iniciará la próxima semana la instalación de contenedores para textil y aceite en Villajoyosa

Se trata de una prueba piloto impulsada por el Consorci para mejorar la gestión de estos residuos y, más adelante, extender el modelo a otros municipios consorciados

Onda Cero Marina Baixa

Villajoyosa |

Hace unas semanas conocíamos los puntos donde ya se han instalado los 48 contenedores en Benidorm, y hoy, en exclusiva para nuestros micrófonos, la edil de Escena Urbana, Ana Alcázar, nos adelanta que en Villajoyosa se colocarán 37 contenedores para aceite y 17 para textil. La concejala ha añadido que los contenedores de aceite llegarán un poco más tarde, ya que actualmente se encuentran en fase de fabricación.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer