Hace unas semanas conocíamos los puntos donde ya se han instalado los 48 contenedores en Benidorm, y hoy, en exclusiva para nuestros micrófonos, la edil de Escena Urbana, Ana Alcázar, nos adelanta que en Villajoyosa se colocarán 37 contenedores para aceite y 17 para textil. La concejala ha añadido que los contenedores de aceite llegarán un poco más tarde, ya que actualmente se encuentran en fase de fabricación.
El Consorci Mare iniciará la próxima semana la instalación de contenedores para textil y aceite en Villajoyosa
Se trata de una prueba piloto impulsada por el Consorci para mejorar la gestión de estos residuos y, más adelante, extender el modelo a otros municipios consorciados