El Consorci Mare iniciará la próxima semana la instalación de contenedores para textil y aceite en Villajoyosa

Hace unas semanas conocíamos los puntos donde ya se han instalado los 48 contenedores en Benidorm, y hoy, en exclusiva para nuestros micrófonos, la edil de Escena Urbana, Ana Alcázar, nos adelanta que en Villajoyosa se colocarán 37 contenedores para aceite y 17 para textil. La concejala ha añadido que los contenedores de aceite llegarán un poco más tarde, ya que actualmente se encuentran en fase de fabricación.