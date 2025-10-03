El Consorci Mare comenzará a instalar los contenedores de textil usado y aceite en Benidorm la próxima semana

La entidad responsable del tratamiento de los residuos domésticos de los 52 municipios de la Marina Alta, la Marina Baixa y El Campello, tras la firma del convenio con el Ayuntamiento de Benidorm va a instalar un total 10 contenedores de aceite y 36 de textil y ropa y a partir del lunes 6 de octubre se instalarán los primeros 22 de textil. Escuchamos a José Ramón González de Zarate, presidente del Consorci Mare

De Textil y Ropa se instalarán 3 en la zona centro, 8 en la colonia Madrid, 13 en la zona del Rincón de Loix, 5 en la de la Cala otros cinco en la zona de los Playmon y otros dos en la avenida Comunidad Valenciana. Por su parte de aceite usado dos en la zona centro, dos más en la Colonia Madrid, tres en el Rincón de Loix, dos en la Cala y uno en la zona de los Playmon.

El Consorci Mare firmó también convenio con Villajoyosa y en breve se dará a conocer el número y los lugares donde se ubicarán los contenedores en el municipio.