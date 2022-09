El Consorci Mare asegura que la subida de la tasa ni es tan abultada ni repercutirá en el ciudadano

Varios alcaldes del PP, entre ellos algunos de la Marina Baixa, afirmaban la pasada semana que la tasa de la basura costaría a los ayuntamientos entre un 30 y un 35% más por tonelada. Sin embargo, el Presidente del Consorci Mare, José Vicente Ferriz, negaba este incremento y aseguraba que ahora mismo el coste por tonelada está "por encima de los 70 euros y no se sitúa en los 53 de los que hablaban los alcaldes", mientras que ahora subirá "algo por encima de los 80 euros". Ferriz explicaba que el coste que el Consorci Mare repercute a los ayuntamientos por tonelada sale, en un 50% del funcionamiento de la planta de tratamiento y, el otro 50% de las inversiones realizadas en la misma. Es éste capítulo el que sí ha provocado un aumento, que será de algo más de 10 euros por tonelada, ya que se han invertido 20 millones de euros en la modificación de la planta. Pero, en cualquier caso, afirma taxativamente, "el precio no repercutirá en el recibo que pagarán los ciudadanos". recordaba que "algún alcalde incluso ha llegado a decir que ellos evitarán que esta subida repercuta en el recibo de los ciudadanos, pero si hay un coste de un servicio hay que pagarlo y si la subida fuera tan alta no podrían evitarlo. Ellos saben que no va a haber esa subida y por eso lo pueden prometer", ha asegurado el Prsidente del Consorci.

Aclaraba Ferriz que no repercutirá porque en esta ocasión "se ha contado con una subvención del Consell de 10 millones de euros y otra de fondos europeos, de manera que el coste real ha sido de menos del 50% de esos 20 millones", a diferencia, añadía Ferriz, "de lo que ocurrió con la inversión anterior, de 40 millones, de la que aún hay parte por pagar y que se acometió sin ninguna ayuda de la Generalitat ni de Diputación, entonces en manos del PP".