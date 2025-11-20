El Consorci Mare aprueba el último trámite pendiente para iniciar las obras de la nueva Planta de Tratamiento de Voluminosos

Residuos

Con una inversión total de 6,8 millones de euros subvencionados por Europa, esta instalación es clave para gestión separada de residuos voluminosos y restos de poda. La Junta de Gobierno del Consorci Mare ha aprobado por unanimidad de los municipios presentes el último trámite administrativo pendiente para el inicio de las obras. Este centro, que recibió también la semana pasada el aval jurídico del Consell Jurídic Consultiu (CJC), permitirá dar una segunda vida a más de 30.000 toneladas de residuos voluminosos.

Escuchamos a José Ramón González de Zarate, presidente del Consorci Mare

La futura Planta de Voluminosos cuenta con una financiación de más de 5,3 millones de euros, procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y de los fondos europeos NextGenerationEU. Esta financiación permitirá levantar una infraestructura moderna y eficaz sin que los municipios tengan que asumir un aumento significativo de costes, garantizando que el proyecto sea sostenible tanto desde el punto de vista ambiental como económico.

