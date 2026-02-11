El conseller de Agricultura anuncia ayudas para jóvenes agricultores de la Marina Baixa

El conseller ha avanzado que la Generalitat destinará 800.000 euros para apoyar a 15 jóvenes agricultores de la comarca. Una ayuda económica que permitirá poner en marcha o consolidar sus explotaciones agrarias.

Barrachina ha anunciado esta inversión durante su visita a La Nucía, donde ha podido comprobar también el estado de las obras del nuevo sondeo del pozo de Rotes y también de la balsa de Canutes. El responsable autonómico destaca la importancia de invertir en infraestructuras hídricas y en el relevo generacional en el campo para garantizar el futuro del sector primario.

Además, ha querido poner en valor el compromiso de los alcaldes que apuestan por mantener el equilibrio entre el mundo rural y las grandes ciudades.