El Consell reafirma su compromiso con la seguridad pública en un encuentro en La Nucía

El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha ratificado el compromiso del Consell con la seguridad pública y la mejora de los recursos de las policías locales, durante una reunión celebrada en La Nucía con responsables policiales de 13 municipios de la provincia de Alicante. Entre los municipios representados se encontraban Altea, l’Alfàs del Pi, Benidorm, Finestrat y La Nucía. Durante la sesión, Valderrama ha señalado que el objetivo del Consell es priorizar la seguridad de los agentes, modernizar los servicios y avanzar en la profesionalización de las policías locales, garantizando que todos los municipios, independientemente de su tamaño, dispongan de recursos adecuados.

Por su parte, el alcalde de La Nucía, Bernabé Cano, ha agradecido que el municipio haya sido elegido como sede para este encuentro, subrayando la importancia de la coordinación entre administraciones y cuerpos de seguridad.

Valderrama ha anunciado que en 2026 la Generalitat mantendrá el esfuerzo presupuestario destinado a mejorar los recursos de seguridad municipal y de las policías locales, consideradas un elemento esencial dentro de la estructura de protección civil de la Comunitat Valenciana.