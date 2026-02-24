Turismo

El Consell destina 1'5 millones al Benidorm Fest 2026

El festival, celebrado en febrero, volvió a situar a Benidorm en el centro de la atención mediática nacional e internacional

El Pleno del Consell ha aprobado el decreto que regula esta subvención destinada a financiar la organización y producción del Benidorm Fest 2026 en Benidorm.

La ayuda, gestionada por Turisme Comunitat Valenciana, tiene como finalidad potenciar la promoción turística y económica de la ciudad a través de un evento de gran impacto audiovisual.

Con esta inversión, el Consell refuerza su apuesta por Benidorm como sede estable del certamen y como escaparate internacional de la Comunitat Valenciana a través de la música y los grandes acontecimientos culturales.

