El Consejo Comarcal de Igualdad de la Marina Baixa presenta su Campaña Navideña “Jugando libres, creciendo juntos”

Las concejalas, técnicas y promotoras de igualdad de los diferentes municipios que conforman el Consejo Comarcal por la Igualdad de la Marina Baixa se han dado cita hoy en La Nucía.

El Casal de les Dones-Espai Igualtat ha acogido esta reunión en la que la concejalía de Igualdad y Políticas Inclusivas actuó como anfitriona de esta campaña que busca sensibilizar a la sociedad en la elección de “juguetes no sexistas”.

Escuchamos a Gemma Márquez concejala de Igualdad de La Nucía

Además, durante la reunión se hizo una mención especial a Nati Algado, que el 12 de diciembre se convertirá en la primera alcaldesa de Finestrat.

Se trataba de la última reunión del Consejo en este 2025, que mensualmente se ha reunido de manera itinerante en cada una de las localidades que integran este órgano participativo y de trabajo coordinado y contó con la participación de los municipios que integran este consejo