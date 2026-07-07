El Consejo Comarcal de Igualdad arranca la campaña de verano con el lema ‘Me resbala’, para combatir los estereotipos físicos

El Consejo Comarcal de Igualdad de la Marina Baixa ha presentado hoy su campaña de verano que, con el lema, ‘Me resbala’ pretende combatir los estereotipos físicos y poner en valor la diversidad corporal. La campaña, que será difundida fundamentalmente a través de redes sociales, ha contado en su presentación con las representantes de las Concejalías de Igualdad de los ayuntamientos de la comarca, personal técnico municipal y agentes de igualdad. Estaban representados los municipios de Benidorm, La Vila Joiosa, Altea, L’Alfàs del Pi, La Nucía, Finestrat, Polop, además de la Mancomunidad de Servicios Sociales de la Marina Baixa.

¡Llegó el verano y ya tengo mi pack completo! Traje de baño favorito: ¡Listo! Ganas de disfrutar del sol: ¡Listas! Protección contra complejos y opiniones ajenas: Factor 100+. Así comienza el texto de la campaña estival del Consejo Comarcal de Igualdad, que continua aconsejando a las mujeres que “este verano lo único que se te pegue sea la arena, porque las críticas… ¡ME RESBALAN! Tu cuerpo no es una moda pasajera ni tiene que encajar en ningún molde. Quiérete libre, quiérete sin filtros”.

El texto que ya aparece en las redes sociales va acompañado con las etiquetas #MeResbala, #CuerposDiversos, #VeranoSinPresiones y #BodyPositive.