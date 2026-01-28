Confrides recuerda la obligación de contar con licencia para iniciar obras

El Ayuntamiento recuerda que gran parte del término municipal, fuera del casco urbano, está clasificado como suelo no urbanizable protegido, por lo que cualquier actuación está sujeta a una normativa especialmente restrictiva.

El alcalde del municipio, Rubén Picó, ha destacado que "El otro día, en el último plenario, aprobamos el borrador del Plan General, para que todo este tipo de cosas no pasen, y para poder tener una ordenación urbana, lo que sea el pueblo de conflictos, lo menos ordenada posible. Siempre y cuando, desde las estándares de la legalidad, que marca la norma, y poder hacer las cosas que uno pueda hacer, siempre y cuando no modifiquen la ley."

Los trabajos paralizados quedan ahora a la espera de la tramitación administrativa que marque la legislación vigente, mientras el consistorio insiste en que continuará ejerciendo labores de control y supervisión para garantizar el cumplimiento de la ley y la protección del territorio.