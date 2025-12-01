Confrides aprueba por unanimidad el Presupuesto Municipal de 2026 que asciende a 316.863 euros

La Corporación, encabezada por el alcalde Rubén Picó, aprobó por unanimidad, sin votos en contra ni abstenciones, todos los puntos del Pleno extraordinario celebrado el 28 de noviembre, en una sesión marcada por el consenso político y el impulso a nuevas actuaciones municipales. La Corporación respaldó el Presupuesto Municipal de 2026, la inversión para la remodelación de dos parques infantiles —uno en Confrides y otro en L’Abdet— y la aprobación del proyecto de la nueva zona de estacionamiento en la calle Era de Abajo.

Un presupuesto equilibrado y ajustado a la realidad

El presupuesto aprobado asciende a 316.863 euros, con ingresos y gastos equilibrados, ajustado a la realidad económica del municipio. El alcalde Rubén Picó señaló que “aunque este presupuesto es equilibrado y ajustado, no es la base de nuestras inversiones. El ejercicio pasado se cerró con unos ingresos de 1.600.000 euros, consiguiendo cifras récord, y centrando los esfuerzos de la administración en la búsqueda de inversiones y subvenciones de otras administraciones”.

Renovación de los parques infantiles de Confrides y L’Abdet

Uno de los acuerdos más destacados fue la aprobación de una inversión de 60.000 euros destinados a la remodelación integral de dos parques infantiles, atendiendo a una demanda histórica de las familias y reforzando los espacios de ocio infantil tanto en Confrides como en la pedanía de L’Abdet.

Luz verde al proyecto de la nueva zona de estacionamiento

También por unanimidad, sin votos en contra ni abstenciones, el Pleno aprobó el proyecto básico y de ejecución para la creación de una zona de estacionamiento en la calle Era de Abajo, incluido en el Plan PLANIFICA de la Diputación de Alicante. La actuación permitirá mejorar la accesibilidad y la movilidad urbana, especialmente en una zona con creciente demanda de aparcamiento. Tras el replanteo, el proyecto se incorporará al expediente para iniciar las obras.

El alcalde Rubén Picó destacó al cierre del Pleno: “Seguimos trabajando para mejorar nuestros servicios, y mejorar los espacios públicos, así como conseguir inversiones que beneficien a nuestros vecinos. El consenso en este pleno es un paso más para continuar nuestra lucha para garantizar un municipio más moderno, accesible y sostenible para todos”.