El concejal de Altea detenido por violencia machista presenta su renuncia

El concejal del Ayuntamiento de Altea, Rafael Ramón Mompó, de Compromís, detenido como supuesto autor de un delito de violencia machista contra su pareja, ha presentado su renuncia al acta de regidor

Ayer se conoció que el edil había quedado en libertad con cargos en una causa por los delitos de maltrato de obra con lesiones y coacciones leves, según informó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). Ninguna de las partes solicitó orden de protección, y el juzgado no la acordó al no considerar que se dieran los requisitos legales.

Tras estos hechos, hoy Mompó ha presentado formalmente su renuncia al acta de regidor. El alcalde de Altea, Diego Zaragozí, ha informado de esta renuncia.

El juicio está previsto que se celebre en las próximas semanas.