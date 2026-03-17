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El concejal de Altea detenido por violencia machista presenta su renuncia

Desde el Equipo de Gobierno se mantiene la condena firme y rotunda ante cualquier forma de violencia, especialmente la violencia contra las mujeres, así como el compromiso inequívoco con la defensa de la igualdad y la dignidad de las personas.

Onda Cero Marina Baixa

Altea |

El concejal de Altea detenido por violencia machista presenta su renuncia
El concejal de Altea detenido por violencia machista presenta su renuncia | Onda Cero Marina Baixa

El concejal del Ayuntamiento de Altea, Rafael Ramón Mompó, de Compromís, detenido como supuesto autor de un delito de violencia machista contra su pareja, ha presentado su renuncia al acta de regidor

Ayer se conoció que el edil había quedado en libertad con cargos en una causa por los delitos de maltrato de obra con lesiones y coacciones leves, según informó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). Ninguna de las partes solicitó orden de protección, y el juzgado no la acordó al no considerar que se dieran los requisitos legales.

Tras estos hechos, hoy Mompó ha presentado formalmente su renuncia al acta de regidor. El alcalde de Altea, Diego Zaragozí, ha informado de esta renuncia.

El juicio está previsto que se celebre en las próximas semanas.

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