Comienzan las restricciones de circulación en el Puente de Cervantes que dispone de un solo carril de circulación dirección a Benidorm y se corta el carril en dirección a Alicante

De forma provisional, y mientras duren las obras, el itinerario en dirección a Alicante se realizará por la playa y se podrá acceder desde la avenida Varadero o la Costera de la Mar para recorrer la avenida del Port, el paseo Doctor Álvaro Esquerdo y calle Arsenal hasta llegar a la calle Pelayo. En ese punto, los vehículos también podrán circular por la calle Puntes del Moro, hasta la avenida de l’Antoneta para enlazar con la avenida Marina Baixa o Jaume I. El itinerario de la avenida País Valencià con sentido de circulación hacia Alicante llegará hasta la plaza de la Generalitat.

Este itinerario alternativo cuenta con señalización informativa en varios puntos del municipio, como en la avenida País Valencià, la avenida Juan Carlos I o en la rotonda de Chocolates Valor, en uno de los accesos principales al municipio. También en el polígono industrial de El Torres, en la rotonda de acceso al puerto. El Ayuntamiento informará de cualquier modificación que se realice mientras duren los trabajos.