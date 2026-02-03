Tráfico

Comienzan las restricciones de circulación en el Puente de Cervantes que dispone de un solo carril de circulación dirección a Benidorm y se corta el carril en dirección a Alicante

Los peatones podrán circular por la acera disponible en sentido al centro urbano

Onda Cero Marina Baixa

Villajoyosa |

Comienzan las restricciones de circulación en el Puente de Cervantes que dispone de un solo carril de circulación dirección a Benidorm y se corta el carril en dirección a Alicante
Comienzan las restricciones de circulación en el Puente de Cervantes que dispone de un solo carril de circulación dirección a Benidorm y se corta el carril en dirección a Alicante | Onda Cero Marina Baixa

De forma provisional, y mientras duren las obras, el itinerario en dirección a Alicante se realizará por la playa y se podrá acceder desde la avenida Varadero o la Costera de la Mar para recorrer la avenida del Port, el paseo Doctor Álvaro Esquerdo y calle Arsenal hasta llegar a la calle Pelayo. En ese punto, los vehículos también podrán circular por la calle Puntes del Moro, hasta la avenida de l’Antoneta para enlazar con la avenida Marina Baixa o Jaume I. El itinerario de la avenida País Valencià con sentido de circulación hacia Alicante llegará hasta la plaza de la Generalitat.

Este itinerario alternativo cuenta con señalización informativa en varios puntos del municipio, como en la avenida País Valencià, la avenida Juan Carlos I o en la rotonda de Chocolates Valor, en uno de los accesos principales al municipio. También en el polígono industrial de El Torres, en la rotonda de acceso al puerto. El Ayuntamiento informará de cualquier modificación que se realice mientras duren los trabajos.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer