Comienza la campaña de poda de arbolado en Benidorm que se prolongará hasta mediados de marzo

La intervención abarcará todos los barrios de la ciudad y se enfocará en los ejemplares que se encuentran en la vía pública se irá desarrollando por fases, en función de la época de poda de las diferentes especies y de las zonas en que se actúe.

Esta mañana, los operarios se encontraban realizando la poda en la calle Callosa, para después actuar en las calles Relleu, Orxeta y Sella. El edil de parques y jardines ha explicado que ya se empieza a nota las mejoras que se introdujeron en el nuevo contrato. Escuchamos a José Ramón González de Zarate, concejal de Parques y Jardines de Benidorm

Las especies afectadas por las labores de poda son básicamente las melias, tipuanas, moreras y plataneras que están plantadas en la vía pública. En ese sentido, el concejal ha destacado la “buena salud de la biodiversidad” en el arbolado de la ciudad. También se intervendrá en el casco antiguo de manera especial en las semanas previas a las Festes Majors Patronals.