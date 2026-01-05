La comarca de la Marina Baixa se encuentra este lunes en alerta amarilla por fenómenos costeros, según la AEMET

La situación viene marcada por el paso de la borrasca Francis, que está dejando viento, mala mar, descenso de temperaturas y episodios de lluvia en distintos puntos de la provincia de Alicante. Aunque Francis es una borrasca de origen subtropical, formada en el Atlántico y que afectó en primer lugar a Canarias, su interacción con una masa de aire frío procedente del centro y del este de Europa está generando un contraste atmosférico que se traduce en un ambiente más frío de lo habitual para estas fechas.

En cuanto a las precipitaciones, se trata de un episodio irregular, con lluvias más persistentes en zonas del norte y en áreas de cabecera de ríos y barrancos, mientras que en otros puntos de la Marina Baixa las cantidades están siendo mucho más moderadas. Esta diferencia explica que, a pesar de no registrarse lluvias intensas en la comarca, sí se mantenga la vigilancia por posibles crecidas en barrancos y cauces.

La alerta amarilla por fenómenos costeros afecta principalmente al litoral y está relacionada con el oleaje y el viento persistente, lo que puede provocar incidencias en playas, paseos marítimos y zonas próximas a la costa. Desde los servicios meteorológicos se recomienda extremar la precaución y seguir la evolución de la previsión.