La Cofradía de Pescadores de Villajoyosa participa en Ibiza en una reunión clave para relanzar la pesca de arrastre

El encuentro ha reunido al Consell y Govern de les Illes Balears con representantes del sector pesquero con un objetivo de relanzar la actividad de los buques de arrastre peninsulares, especialmente de la flota alicantina, en los caladeros profundos de las islas de Ibiza y Formentera. La reunión la han valorado de forma muy positiva ya que consideran que el desplazamiento de buques de arrastre desde la península hasta las islas puede resultar beneficioso tanto para los armadores valencianos como para las organizaciones pesqueras insulares.

Actualmente la actividad de los buques de arrastre peninsulares en aguas profundas de Ibiza y Formentera está regulada. Esta normativa establece las especies objetivo, los horarios de pesca y un listado cerrado de embarcaciones autorizadas, de las que semanalmente solo un grupo puede faenar en estas aguas.

Desde la cofradía de Villajoyosa esperan que este redactado y presentado este acuerdo ante el Ministerio y aprobado antes del verano. La reunión para avanzar hacia un acuerdo consensuado que pueda trasladarse al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para su validación oficial mediante su publicación en el Boletín Oficial del Estado.