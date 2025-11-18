Pesca

La Cofradía de Pescadores de Villajoyosa denuncia que lleva todo el mes de octubre parado y que les siguen dejando sin trabajar

Los pescadores de la Vila señalan que el 80% de la flota está parada y que el Comisario Europeo conoce perfectamente los informes y estudios pero no les han dado ninguna respuesta

Onda Cero Marina Baixa

La Vila Joiosa |

Desde la Cofradía de Pescadores de Villajoyosa han explicado que llevan desde octubre parados y que están cumpliendo todo lo impuesto desde Bruselas y que el mar está mejorando

Escuchamos a Miguel Solbes, Patrón Mayor de la Cofradía

El PSOE de La Vila subscribe la petición de la eurodiputada y consideran que la reapertura de la pesca sostenible durante lo que queda de año es imprescindible para proteger tanto los empleos locales como la cadena económica asociada a la pesca y la venta de productos frescos en la temporada navideña. Los socialistas locales subrayan que este tipo de medidas deben combinarse con controles estrictos de sostenibilidad, para que la recuperación de los stocks no se vea comprometida. Los socialistas insisten, como siempre han manifestado, en que la protección del Mediterráneo y el apoyo a los pescadores no son objetivos contradictorios

