PESCA

La Cofradía de Pescadores de Villajoyosa abre una nueva pescadería en el Mercado Central de Benidorm

Onda Cero Marina Baixa

Benidorm |

Los pescadores de la Villajoyosa llevan sus productos a Benidorm con la inauguración de su segunda pescadería, esta vez en el Mercado Central de Benidorm, ocupando los puestos 19 al 21. El nuevo establecimiento estará abierto de martes a sábado, en horario de 8:30 a 14:00 h.

La primera pescadería de la Cofradía fue abierta en febrero de 2023 en el Mercado Central de Villajoyosa. Con esta nueva apertura, refuerzan su apuesta por el producto local y fresco en la Marina Baixa. El Patrón Mayor de la Cofradía, Miguel Felipe Solbes, explica para Onda Cero qué ha motivado esta expansión.

