El Centro Social de Bello Horizonte de La Nucía se ha pasado a la “energía solar”

La Nucía cuenta ya con 16 edificios públicos con placas fotovoltaicas

Así es tras una inversión que ronda los 26.000 euros este mes de septiembre, para ser un edificio más sostenible y respetuoso con el medio ambiente, reduciendo la emisión de CO2. Escuchamos a Bernabé Cano, alcalde de La Nucía

Esta actuación se ha llevado a cabo gracias a una subvención del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial de la Generalitat Valenciana. Esta instalación fotovoltaica permite reducir la factura eléctrica de este edificio municipal en 4.200 euros al año, por lo que en 6 años estará amortizada. Escuchamos a Eduardo Martinez, director de Coves Energy

En estos momentos son ya 16 edificios públicos en La Nucía con placas fotovoltaicas

