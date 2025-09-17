Bienestar Social

El Centro de Mediación de Benidorm registra 33 solicitudes en los seis primeros meses en funcionamiento

Esta dependencia municipal está ubicada en el barrio de Els Tolls-Salto del Agua

El personal destinado a esta oficina municipal ha resuelto en este tiempo un total de ocho conflictos, evitando en el 50% de los casos la vía judicial

El proyecto se desarrolló dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrador (EDUSI), cuyo presupuesto alcanzó los 1.914.770 euros, cofinanciados por Ayuntamiento y Fondos FEDER.

Los asuntos objeto de mediación más habituales han sido los relacionados con medidas paternofiliales, arrendamientos, conflictos en comunidad de propietario o por obras.

Con respecto a los datos de estos primeros seis meses en funcionamiento, Pérez ha explicado que el servicio de mediación es un servicio gratuito que con anterioridad se venía prestando en el centro social ‘José Llorca Linares’ y cuya finalidad es ayudar a gestionar y resolver conflictos entre dos partes para alcanzar un acuerdo y evitar que el asunto se tenga que abordar y dirimir en los juzgados. Al mismo hay adscritos tres asesores jurídicos del área de Bienestar Social que conjugan estas labores con otros asuntos de la Concejalía. Las derivaciones a mediación se pueden realizar a través del propio servicio Mediaprop o bien desde el servicio jurídico de la concejalía cuando se detectan casos susceptibles de poder resolverse por esta vía.

Además del servicio de mediación, este Centro Social de Mediación Municipal también opera como un centro social y cuenta con un equipo base propio, acogiendo además los programas específicos para el colectivo LGBTIQ+ y de atención al pueblo gitano. Se trata del segundo equipo base que había en el José Llorca Linares y que ahora atiende a la población de Els Tolls y su área de influencia desde el propio barrio, con una dotación de personal que está formada por dos trabajadoras sociales, un psicólogo, un técnico Integración Social, un educador, un agente de Igualdad para los programas específicos LGTBIQ+ y pueblo gitano, dos administrativos y un conserje.

