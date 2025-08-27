El CECOPAL se constituye en La Nucía con la implantación del Plan Territorial de Emergencias municipal

El Centro de Coordinación Operativa Municipal tiene como fin la gestión de emergencias en ámbito municipal con el objetivo obtener la máxima protección para las personas, el medio ambiente y los bienes, que puedan resultar afectados en cualquier situación de emergencia. Para ello se ha iniciado el proceso con la verificación de las infraestructuras y la formación a los miembros que forman parte de la coordinación de emergencias. Escuchamos al concejal de Emergencias, Pepe Cano

Para ello el CECOPAL ha implantado todo el proceso sobre el software recientemente adquirido “112maps.com”, un sistema que permite unificar los planes de emergencia municipales y automatizar ordenes de emergencia según el nivel que se establezca en caso de inclemencias meteorológicas y de otro tipo.

El pasado mes de junio la Policía Local de La Nucía actualizó sus instalaciones habilitando una de sus salas como CECOPAL un espacio divisible en dos mediante pared panel móvil de manera que si fuera necesario se puede separar el CECOPAL del Puesto de Mando Avanzado (PMA).