CCOO y el PSPV-PSOE exigen a la consellería la construcción del parking definitivo del Hospital Marina Baixa

Ambos han exigido que finalice las obras de construcción del parking del hospital para que el personal y los visitantes tengan un servicio en condiciones.

La diputada autonómica y secretaria general del PSPV-PSOE de la Marina Baixa, Mayte García, ha pedido explicaciones al conseller de Santitat, Marciano Gómez, ante la parálisis que arrastra la construcción del aparcamiento definitivo del hospital comarcal ubicado en la Vila Joiosa, que debía estar operativo este verano.

El acceso al parking provisional que se está utilizando ahora está situado en un camino de doble sentido en el que solo puede acceder una persona y con pasos de peatones mal señalizados.

Este nuevo parking se situará dentro del recinto hospitalario, el cual dará más seguridad a todos los usuarios que lo utilicen y evitará peligros innecesarios, contará con 400 plazas, a las que se sumarán otras 600 al finalizar la obra proyectada, lo que hará un total de 1.000 plazas de parking para usuarios y personal del hospital. Además, desde la sección sindical consideran que los 18 ayuntamientos de la Comarca de la Marina Baixa deben involucrarse en este problema y presionar a la consellería.