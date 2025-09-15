POLÍTICA

Carlos Mazón arranca el curso político en Benidorm

La cita fue el viernes, 12 de septiembre, en la Ermita de Sanz. El presidente arrancó con un mensaje de unidad y promesas de continuidad en el cambio.

Onda Cero Marina Baixa

Benidorm |

La Marina Baixa fue el viernes el escenario del arranque del curso político del PPCV, con una cena multitudinaria celebrada en Benidorm. El presidente Carlos Mazón aseguró estar en el ecuador de la legislatura y afirmó que el “cambio no ha hecho más que empezar” .

Ante más de mil asistentes, entre ellos el alcalde Toni Pérez y el secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, Mazón hizo una llamada a la unidad del partido y avanzó más medidas: nuevas rebajas de impuestos, más empleo, más leyes, y mejoras en sanidad, educación y obra pública.

