Campaña de Bonos Consumo "Benidorm te da más" en marcha del 15 al 31 de diciembre

Dos millones cien mil euros, es la partida que se va a aportar para estos bono consumo que está dirigido a unos 71.000 vecinos, aquellos que estén empadronados a 1 de octubre en la ciudad y que sean mayores de 18 años a 31 de diciembre de este 2025. Serán tres bonos de 10 euros dirigidos a adquirir en el comercio pequeño y de proximidad

Escuchamos a Toni Pérez, alcalde de Benidorm

Y como apuntaba el primer edil, se hace esta propuesta pese a que el estado español no permite a los ayuntamientos gastar sus ahorros en los vecinos y vecinas de la ciudad.

Una propuesta la de estos bonos Benidorm te da más, que respalda la buena situación de las cuentas municipales, que ha explicado el primer edil no tiene presupuesto porque a diferencia de al gobierno español que se le exige tener presupuestos, esto no ocurre con los ayuntamientos y que el de la ciudad se presentará en cuanto los técnicos tengan hilvanados todas las cuestiones.