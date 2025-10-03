Callosa d'en Sarrià tiene nueva concesionaria de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos

La empresa FCC resulta la adjudicataria de la contrata por 10 años y en la que se unifican los servicios que hasta ahora prestaban dos empresas. El importe total de la adjudicación, impuestos incluidos, durante el total del contrato es de 12.157.377,40 euros.

Esta mañana se ha presentado la plantilla de la empresa, compuesta por 15 personas, además de algunos de los vehículos, maquinaria y herramientas que se van a utilizar para mejorar el servicio de limpieza viaria en la localidad. Las plantillas de las dos anteriores adjudicatarias del servicio han sido subrogadas en su totalidad por la nueva empresa, con lo cual no se destruyen puestos de empleo.

Escuchamos al alcalde de Callosa d´En Sarrià, Andrés Molina Ferrándiz

Una de las novedades es que será una sola empresa la encargada de las dos tareas, algo que en el pasado podía provocar algún problema organizativo. Además, se introducen nuevas tecnologías, vehículos más sostenibles y una reorganización de los servicios para adaptarlos mejor a las necesidades reales del municipio.

También se pondrán en marcha campañas de concienciación y educación ambiental dirigidas a todos los públicos, con el fin de promover buenas prácticas en la separación de residuos y el cuidado del entorno urbano. Asimismo, se fomentará la reutilización y el reciclaje como pilares de una economía circular que beneficie al conjunto de la comunidad.